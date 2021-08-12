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    Bekir Pakdemirli: Tüm yangınlar kontrol altına alındı

    Bekir Pakdemirli: Tüm yangınlar kontrol altına alındı

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarıyla son bilgiyi paylaştı. Pakdemirli, yangınların son halkasının da kontrol altına alındığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 11:26
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    Ülkemizin güneyinde günlerdir devam eden yangınlarla mücadelede sona gelindi.

    Havadan su atan helikopter ve uçakların yanı sıra karadan itfaiye ekiplerinin ortaya koyduğu yoğun çabayla alevlerle etkin bir mücadele yürütüldü.

    KÖYCEĞİZ'DE SON DURUM

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına karşı verilen mücadeleye ilişkin yeni bilgiyi paylaştı.

    Twitter hesabından açıklama yapan Pakdemirli, yangınların son halkası olan Muğla Köyceğiz yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

    TÜM YANGINLARDA KONTROL SAĞLANDI

    Pakdemirli, "28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da #OrmanınKahramanları’nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık." dedi.

    Bekir Pakdemirli: Tüm yangınlar kontrol altına alındı #1

    Bekir Pakdemirli: Tüm yangınlar kontrol altına alındı #2

    Bekir Pakdemirli: Tüm yangınlar kontrol altına alındı #3

    Bekir Pakdemirli: Tüm yangınlar kontrol altına alındı #4

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