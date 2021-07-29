Bekir Pakdemirli: Manavgat'taki yangında 1 kaybımız var

Dün öğlen saatlerinde ormanda başlayarak binalara sıçrayan yangının ardından bölgede incelemeler yapan Bakan Pakdemirli, 82 yaşındaki 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Antalya Manavgat'ta çıkan yangına yönelik incelemelerinin ardından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı.

Bölgedeki yaralılara yönelik tedaviler sürerken Bakan Pakdemirli, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

28 ve 29 Temmuz tarihlerinde 13 ilde meydana gelen 41 orman yangınının 31 tanesinin kontrol altında olduğunu duyuran Bakan Pakdemirli, 4 noktada çıkan Antalya Manavgat yanının da kontrol altında olduğunu belirtti.

Pakdemirli, gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangının hala devam ettiğini söyleyere,"Maalesef 1 kaybımız var. Antalya Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nde 82 yaşında bir vatandaşımız vefat etmiştir. Buradan sizler vasıtasıyla yangın bölgesindeki vatandaşlara tekrar sesleniyoruz. Elbette malımız önemli fakat mal güvenliğinden önce can güvenliği olması lazım.

Kepezbeleni Mahallesi boşaltılırken, maalesef evinde yalnız kalan amcamız vefat etmiştir. Lütfen anonslara ve bu konudaki çağrılara uyalım.

Yine Oymanpınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldıkları biglisi var elimizde. Yine anonslar yapıldı ve maalesef orada kalmışlar. Restorancı oldukları tahmin ediliyor.

Helikopterle bu arkadaşları alıp getirme şansımız maalesef yok. Helikopterler zaten şu an havada çok zor duruyorlar. Sabah yönetim helikopteriyle uçuşta da biz bayağı zorluk çektik.

Su atan helikopterlerimizle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışıyorlar ama tüm bu coğrafyalarda biraz önce saydığım tüm yangın coğrafyasında zorlukla mücadele ediliyor.

Oymapınar'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye etmek üzere AFAD ve ambulans ekipleri harekete geçti.

Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel bu alanda görev yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

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