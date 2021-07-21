Marmara Denizi'ne dalış yaparak hayalet ağ çıkaran Pakdemirli, "Hayalet ağların çıkarılması, denizlerimizin temizliği özellikle Marmara Denizi'nin temizliği açısından son derece önemli" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, farkındalık oluşturmak için Marmara Denizi'nde özel bir dalış yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı program kapsamında, balıkçıların avlanmak için attığı ancak çeşitli nedenlerle denizde kalan hayalet ağlar toplandı.

"KENDİSİNİ SEVİYORUZ VE DESTEK OLUYORUZ"

Dalış öncesi Pakdemirli’ye başarılar dileyen Bakan Kurum, "Hakikaten çok önemli bir süreci yürütüyor, bize destek oluyor.

Bu Marmara Denizi adına 7 ilimizi kapsayan bütün bölge için önemli. Kendisini seviyoruz ve destek oluyoruz." dedi.

Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi'ne dalış yaparak hayalet ağ çıkardı VİDEO

"HAYALET AĞLARIN ÇIKARILMASI DENİZ TEMİZLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

Denizdeki hayalet ağları çıkaran Bakan Pakdemirli ise şu ifadeleri kullandı;

"Hayalet ağların çıkarılması, denizlerimizin temizliği özellikle Marmara Denizi'nin temizliği açısından son derece önemli.

İster istemez bu ağlar aşağıda birikim yapıyor, farklı deniz canlılarının oluşmasına sebebiyet veriyor ve gelen giden tüm canlıların orada takılmasına ve ciddi bir deniz çöplüğü yaratmasına sebep oluyor.

Müsilajın aslında kaynaklarından biri hayalet ağlardır. Özellikle Marmara özelinde bundan sonra çok daha dikkatli olmamız gerekiyor.





"ÖRNEK OLMASI İÇİN DALIŞ YAPTIM"

İki sene önce başlattığımız bir proje 'Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi'. Uzun süre dalmadığım halde iki sene evvel, tekrar hayalet ağları temizlemek maksadıyla başlamıştım.

Bugün tekrar Marmara Denizi’nde; Çevre Şehircilik Bakanı ile beraber gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerin en sonuncusu olarak hayalet ağların temizlenmesi maksadıyla, bir örnek olmak gayesiyle ben Tarım ve Orman Bakanı olarak dalışımı tamamladım. İki adet hayalet ağı bulduk. Yuvasından çıkardık kestik ve yukarıya taşıdık."