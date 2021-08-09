Bekir Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz dışında tüm yangınlar kontrol altında

Bekir Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz dışında tüm yangınlar kontrol altında

Bakan Bekir Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz yangınları dışında Türkiye’deki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Türkiye 12 gündür, 240 farklı noktada çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

Bu süreç içerisinde itfaiye, polis, jandarma, askerler ve orman işçileri alevleri söndürmek için cansiperane mücadeleler verdi.

Yangın bölgelerinde yaşayan halk, elindeki tüm imkanları seferber ederek ekiplere destek oldu.

Alevlere karşı zamanla yarışan ekipler hem havadan hem karadan müdahaleler ile yangının geniş alana yayılmasını önlemek için çaba harcadı.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Zaman zaman ölümle burun buruna gelen ekiplerin çalışmaları sonuç verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz dışındaki yangınların tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

"TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR"

Pakdemirli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"MİLAS ve KÖYCEĞİZ YANGINLARI DIŞINDA ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

Ormanın Kahramanları Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir öz veri ile çalışmalarına devam ediyorlar."





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