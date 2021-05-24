Bekir Pakdemirli: Tarım işçilerinin aşılaması kademeli olarak başlayacak

Bakan Pakdemirli, tarım işçileri ile tarımın paydaşlarına yönelik aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, buğday hasadına katılmak için geldiği Hatay Amik Ovası’nda konuşma yaptı.

Bakan Bekir Pakdemirli, yapılan doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda artış yaşandığını açıkladı.

"TARIM İŞÇİLERİMİZ KADEMELİ ŞEKİLDE AŞILANACAK"

Aşılama süreciyle ilgili de konuşan Pakdemirli, "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"TMO HASAT SONU FİYATI YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK"

Pakdemirli, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade etmek isterim ki TMO hiçbir kâr amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır."