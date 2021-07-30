Bekir Pakdemirli: Tüm yangınlarda iyiye doğru bir gidiş var

Bekir Pakdemirli: Tüm yangınlarda iyiye doğru bir gidiş var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aktif olan tüm yangınlarda iyiye doğru bir gidişin olduğunu söyledi ve iyi haberi verdi. Bakan Pakdemirli, "Yanan bölgeler ilk yağmurla ağaçlandırılacak" dedi.

Türkiye'nin 21 ilinde yangın çıktı.

Yangınların yaşandığı bölgelerden biri olan Antalya’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın açıklaması yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili son bilgileri paylaştı ve iyi haberi verdi.

57’Sİ KONTROL ALTINA ALINDI

Çıkan 63 yangından 57’sinin kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, “Büyük yangınların aynı ana rastlamasından dolayı çalışmalarımız uzuyor. Aktif olan tüm yangınlarda gelişmeler var. Sabah itibariyle birkaçını kontrol altına almak istiyorduk. Adana, Osmaniye, Manavgat, Gündoğdu'da devam eden yangın var. Mersin'de Aydıncık'ta iyiye gidiş var, Kayseri ve Muğla'da iyiye gidişler var. Marmaris'te ufak hasarlar var. Ekiplerimiz kontrol altına almaya çalışıyor. 2 uçak, 3 İHA, 1 insansız helikopter, 38 helikopter, 55 iş makinesi, 680 arazöz, 4 binin üzerinde personelle mücadelemize devam ediyoruz. Antalya'da 3, Muğla'da 1 kaybımız var.” dedi.

“ADLİ VE KOLLUK KOLLARI İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR”

“Sadece ağaçları değil, yaban hayatı da kaybediyoruz” diyen bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

“22 sera, 15 sebze serası, 15 bin dekar ağaçlık alan, 360 kovan kaybımız var. 15 tır yem dağıtılacak. 50 teknik personelle hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yangınların sebebiyle ilgili, başından beri söylediklerimi tekrar edeceğim. Adli ve kolluk kolları incelemelerini sürdürüyor. Bu konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılır.”

YANAN BÖLGELER AĞAÇLANDIRILACAK

Yanan bölgelerin kısa süre içerisinde ağaçlandırılacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, “Yanan bölgeler ilk yağmurla ağaçlandırılacak. Geleceğe Nefes Kampanyamızın kapsamında orman teşkilatımıza ağaç ve fidan bağışları geliyor. Bu talepleri oralarda karşılayabiliriz." dedi.

"DİĞER ÜLKELERDE NELER OLUYOR"

Bakan Pakdemirli, “Diğer ülkelerde neler oluyor, Kanada'da temmuzda 1 milyon 250 bin hektar yandı. Geçen yıl Türkiye'de toplam 20 bin hektar yandı. Rusya'da temmuz ayında 1 milyon hektarın üzerinde alan yandı. ABD'de California'da devam eden yangınlar var. Avustralya'da 6 ay boyunca yangınlarda vurulmak durumunda kalan hayvanları hatırlıyoruz. Bu işin gelişmişlikle, batı medeniyeti olmasıyla alakası yok. Organizasyonla alakası var.” ifadelerini kullandı.