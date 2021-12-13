Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ekonomide hak ettiği konumda olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kapanış toplantısına katılmak üzere gittiği Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Bekir Pakdemirli, ziyaret sırasında ekonomi ile ilgili açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE EKONOMİDE HAK ETTİĞİ KONUMDA DEĞİL"

Türkiye’nin gündeminin zor bir gündem olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, “Terör de bitti bitecek durumuna gelmiştir. Türkiye zor bir coğrafyada olmasına rağmen 21'inci yüzyılda dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alabilecek bir ülkedir. Sadece biraz daha sabır. Türkiye ekonomide hak ettiği konumda değildir.

"EKONOMİK DEĞERLERİN HEPSİNDE DÖVİZ DIŞINDA ANA MESELE YOK"

Türkiye'de ekonomik değerlerinin hepsinde döviz dışında ana meselesi yok gibi gözüküyor.

Cuma günü bütçeye gittiğimde, bütün partiler hizmet için var ama AK Parti’ye Türkiye’nin bir kez daha ihtiyacı olduğunu anladım.

Bekir Pakdemirli: Türkiye'nin döviz dışında meselesi yok gibi VİDEO

"MUHALEFETİN BİZİ KONUŞTURMAMAK DIŞINDA VİZYONU YOK"

Muhalefetin bizi konuşturmamak dışında hiçbir vizyonları yok. Eleştirebilecekleri konum yok. Bizlere bağırmak, çağırmak dışında, hata yapmamızı beklemek, o hatanın üzerinden siyaset yapmak, kurumlarımızı yıpratmak dışında hiçbir amaçları yok. Ben de dedim ki iktidara gelemezsiniz ya ama geldiğinizi düşünün, geldiğinizde devletin kurumlarına ihtiyaç olmayacak mı? Maalesef hiçbir devlete dair görüşleri, vizyonları olmayan ana muhalefet ve onun uydularıyla karşı karşıyayız. AK Parti dışında Türkiye ile ilgili yapabilecekler konusunda doğru politikaları ve duruşları yok. 2023’e doğru giderken Erzurum’da tekrar bayrağı ele alarak, kapı kapı gezelim.” açıklamalarında bulundu.