Bekir Pakdemirli: Türkiye’nin ilk elektrikli traktörü seri üretime hazır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ilk elektrikli traktörünün seri üretime hazır hale geldiğini duyurdu. Bakan Pakdemirli, elektrikli traktör ile verimde artış olacağını söyledi.

Türkiye, yerli ve milli üretimde çiftçisinden işçisine, sanayisinden ekonomisine can katmaya devam ediyor.

Yerli ve milli üretimde merakla beklenen Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü için müjde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

Bakan Pakdemirli, ilk yerli elektrikli traktörün seri üretime hazır hale geldiğini duyurdu. 45-55 dakika arası yüzde 100 şarj dolumu yapabildiğini aktaran Bakan Pakdemirli, elektrikli traktörlerin 105 Bg gücü ile dizel traktörlere göre 8 kat daha az yakıt tükettiğini söyledi.

Elektrikli traktör ile verimlilikte yüzde 20-25 artış sağlanacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bu teknoloji sayesinde, işgücü kullanımında yüzde 50’ye varan tasarruf sağlayacak, gübre kullanım etkinliğini yüzde 20-40’lardan yüzde 60’lara çıkaracak, bitki koruma ilaçlarını yüzde 30 daha az kullanacak, sertifikalı tohum kullanımı ile verimlilikte yüzde 20-25 artış sağlayacağız."