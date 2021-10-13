Bekir Pakdemirli: Yanan alanları tekrar ağaçlandıracağız

Yangınlar nedeniyle zarar gören alanlara ilişkin açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bölgeleri Yeşil Vatan'ın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ankara Kızılcahamam’da, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 'Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı' düzenlendi.

Yangın öncesi, sırası ve sonrası başta olmak üzere ulusal ve uluslararası iletişim konularının değerlendirilmesine yönelik düzenlenen çalıştaya; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleri, ilgili bakanlıkların ve mahalli idarelerin temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşma yapan Bakan Pakdemirli, 28 Temmuz’da başlayıp 17 gün süren büyük orman yangıları yaşandığını hatırlattı.

“Bu süreçte ilk olarak Antalya Manavgat’ta başlayan, daha sonra Muğla, Isparta illeri başta olmak üzere 54 ilimizde yaklaşık 300 orman yangını ve 255 kırsal alan yangınına müdahale ettik.” ifadelerini kullanan Pakdemirli, 11 orman personelinin şehit olduğu söyledi.

Bakan Pakdemirli, “14 Ağustos’ta Kahramanmaraş’ta çıkan yangına müdahale ederken düşen uçakta ise üçü Türk toplam sekiz mürettebat hayatını kaybetti. Bu büyük afette aziz milletimiz de ormanlarımız için tek yürek oldu. Evindeki tırmıkla, hortumla, kovalarla binlerce vatandaşımız bizlere destek verdi.” sözlerini kaydetti.

“142 YILIN EN SICAK TEMMUZ AYI OLARAK TARİHE GEÇTİ”

Son 10 yıllık verilere bakıldığında çıkan yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, şu sözleri kullandı:

“Ama bu yangınların yayılma ve büyüme hızı daha çok iklimle ve meteorolojiyle ilgili. Bildiğiniz üzere iklim değişikliğinin etkilerini artık daha şiddetli hissediyoruz. Bu etkiler, bazı bölgelerimizde aşırı yağış ve sel afeti, bazı bölgelerinde kuraklık ve bazı bölgelerimizde ise büyük orman yangınları olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılki temmuz ayı dünyada son 142 yılın en sıcak temmuz ayı olarak tarihe geçti.





“İKLİMDEN DAHA HIZLI DEĞİŞMEK ZORUNDAYIZ”

42 dereceye, rüzgar hızı saatte 70 kilometreye yükselirken, nem oranı da yüzde 10’ların altına düştü. İşte, 17 gündeki 16 büyük yangının bu boyuta gelmesinin en büyük nedeni bu olumsuz şartlardır. Tabii dünyada da benzer manzaraları fazlasıyla gördük, görüyoruz. Kaliforniya, Yunanistan, İtalya ve daha birçok ülkedeki yangınlar, Sibirya ve Kanada'daki sıcak hava dalgaları gibi olaylar da iklim değişikliğinin boyutunu bizlere gösteriyor. Şu da bir gerçek maalesef önümüzdeki süreçte bu afetlerle daha sık ve daha çok karşılaşmak durumunda kalacağız. Bu nedenle iklimden daha hızlı değişmek zorundayız.

“DÜNYANIN EN HIZLI MÜDAHALE REKORU TÜRKİYE’YE AİTTİR”

19 yıl önce ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresini 12 dakikaya indirdik. Hedefimiz bunu 10 dakikanın altına indirmek. Dünyada yangına en hızlı müdahale rekoru Türkiye’ye aittir.

"YANAN ALANLAR BAŞKA BİR AMAÇLA KULLANILAMAZ"

Anayasanın 169'uncu maddesi bize şunu net olarak söyler; 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta.

Bekir Pakdemirli: Yanan alanları tekrar ağaçlandıracağız VİDEO

"YEŞİL VATAN'IN PARÇASI HALİNE GETİRECEĞİZ"

Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, Yeşil Vatan'ın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

"3 ŞEKİLDE YEŞİLLENDİRECEĞİZ"

Bu alanları üç şekilde yeşillendireceğiz; ilk olarak arazi yapısına göre doğanın kendini yenilemesine müsaade edeceğiz veya sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyeceğiz. Son olarak da arazi hazırlığı yapmak suretiyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olacağız."





ÇALIŞTAYIN GÜNDEMİNDEKİ 9 ANA BAŞLIK

Çalıştayın yeni kurumsal politikalar üretme yolunda çok önemli bir rol üstlenmesini beklediklerini dile getiren Pakdemirli, çalıştay gündemini içeren dokuz ana başlığı şöyle sıraladı:

“Bir, yangın öncesi eğitim ve önleyici faaliyetler. İki, yangın öncesi yangına dayanıklı ormanların planlanması ve mevcut ormanlar ve korunan alanların dayanıklı hale getirilmesi ve bakımı. Üç, yangın öncesi iklim değişikliği ve küresel ısınma çerçevesinde mevcut araç-gereç ve insan kaynaklarının değerlendirilmesi. Dört, yangın süresince orman yangını yönetim organizasyonu, yangın süresince akut durumlarda insan, diğer canlılar, korunan alanlar, meskûn mahal ve sanayi tesislerinin korunması. Altı, yangın sonrası yanan alanların yeniden orman haline getirilmesi. Yedi, orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi. Sekiz, orman yangınları ile mücadelede teknolojik gelişmeler ve inovatif yaklaşımlar. Dokuz, Akdeniz Ülkeleri Yangın Birliği’nin kurulması.”