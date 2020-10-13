Bekir Pakdemirli: Yanan alanların tamamı yeniden ağaçlandırılacak

Hatay'da yaşanan orman yangınına ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zarar gören alanların tekrar verimli hale getirileceğini açıkladı.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 3 gün önce çıkan orman yangını, saatler sonucu kontrol altına alınmış, birçok alan ise hasar görmüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yanan alanlara yönelik açıklamalarda bulundu.

"YENİDEN AĞAÇLANDIRMA YAPILACAK"

Yanan alanların 1 metrekaresinin dahi başka bir amaçla kullanılmayacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır. Yanan orman alanları Anayasamızın 169'uncu maddesi gereği yeniden ağaçlandırılmak zorunda ve anayasal koruma altındadır. 2019 yılında ülke genelinde 333 milyon, Hatay'daki ormancılık faaliyetlerinden sorumlu olan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 1 milyon 333 bini Hatay'da olmak üzere 13 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Hatay'da 2020 yılında yanan alanlarda da bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon fidanın toprakla buluşturulması sağlanacaktır."

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"KASIM AYI İLE İLK FİDANLARIN DİKİLMESİ PLANLANMAKTADIR"

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de fidan dikim mevsiminin henüz başlamadığına işaret ederek, kasım ayı ile ilk fidanların dikilmesinin planlandığını duyurdu.

Ayrıca her bir bölgenin farklı iklim yapısı ve ekosistemi mevcut olduğundan bu alanların yeniden ağaçlandırılmasında hangi tür ve vasıfta fidanların kullanılacağını da Orman Genel Müdürlüğü tarafından planlandığını ve hazırlıklarını yapmaya devam ettiklerini belirten Pakdemirli, "Hatay'da yanan alanların ağaçlandırılmasına katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımızı her iki yanan alanda da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, #GeleceğeNefes kampanyası çerçevesinde bizimle birlikte fidan dikmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİMİZE NEFES OLMAK İÇİN..."

Bu çalışmalara katkı sağlamak isteyen kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olmasının, ağaçlandırma çalışmalarının başarısı açısından önem arz ettiğine dikkati çeken Pakdemirli, "İhtiyaç duyulması halinde Orman Genel Müdürlüğümüz Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığımızla ve 'ogmbasin@ogm.gov.tr' adresi ile iletişim sağlamaları önem arz etmektedir.

Bununla birlikte, ülkemizdeki orman yangınları konusunda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımızı sadece Hatay’da değil, kendi illerinde de 11 Kasım 2020 tarihinde '#Geleceğenefes' kampanyasında fidan dikmeye, geleceğimize nefes olmak için tüm halkımızı ağaçlandırma çalışmalarına davet ediyorum." çağrısında bulundu.