Bekir Pakdemirli: Yangını kontrol altına almış durumdayız

Bakan Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki ormanlık alanda peş peşe çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde, oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

İçmeler Mahallesi'ndeki başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, alevlere 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz ve 6 dozerle müdahale edildi.

BAKAN BEKİR PAKDEMİRLİ: KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uzun süren çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Çalışmalar sırasında bir orman işçisinin yaşamını yitirdiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Bu yıla kadar 119 orman şehidi vermiş olduk." ifadesini kullandı.

Yangına ilişkin de açıklama yapan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Kontrolden çıkmaya çok müsait bir yangın. Hava sıcaklığı 35 derece, nemin yüzde 20'nin altına düştüğü ve 35 kilometre rüzgarın olduğu yerleşim yerlerine de bir o kadar yakın olduğu, çok hassas bir yangınla mücadele edildi. 328 personel görev yaptı ve şu saat itibariyle yangını kontrol altına almış durumdayuz. Yangını ilk tespit edişimiz İHA ve aynı zamanda vatandaşlarımızın ihbarıyla oldu." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK...