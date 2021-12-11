Bekir Pakdemirli, TBMM kürsüsünde orman yangınları ile mücadeleye ilişkin eleştirilere, ''Yangınları biz çıkarmadık, söndürmek için can verdik. Bir Fatiha okumayı öğrenin önce'' yanıtını verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 2022 bütçeleri görüşülmeye devam ediyor.

Bekir Pakdemirli: Yangınları biz çıkarmadık, söndürmek için canlar verdik VİDEO

''ÖNCE BİR FATİHA OKUYUN''

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadeleye ilişkin eleştirileri yanıtladı.

Pakdemirli, “Yangınları biz çıkarmadık, söndürmek için can verdik. Bir Fatiha okumayı öğrenin önce, önce bir Fatiha okuyun da ondan sonra konuşalım. Hiçbiriniz o cenazelerde yoktunuz” dedi.

MİLLETVEKİLLERİNİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNMADIĞINI İFADE ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kürsü konuşmasında milletvekillerinin sorundan bahsettiğini ancak çözüm önerilerini sunmadığını dile getirdi.

Bakan Pakdemirli, “Elbette, çok da faydalandık ama özellikle hatiplerin konuşmalarının daha analitik, daha sonuca yönelik veya eksiklikler varsa, eksiklikleri de çözüm önerileriyle beraber ortaya koyacak bazı çözümler bekledik, bekledim işin açıkçası ama genel itibarıyla maalesef bunu göremedim” dedi.