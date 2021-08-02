Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her ülkeden gelen yardım teklifinin kabul edilmediğini söyledi.

Türkiye, farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla günlerdir mücadele ediyor.

Bu süreçte, Türkiye bazı ülkelerden gelen yardımları kabul etti.

Yunanistan'dan gelen yardım teklifi ise kabul görmedi.

Bunun nedenini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı.

"5 TONUN ALTINDA SU ATAN UÇAKLAR.."

Muğla'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Pakdemirli, "Her uçağın faydası var. Tabii her gelen yardımı da kabul etmiyoruz. Çünkü 5 tonun altında su atan uçaklar, kalabalık meydana getiriyor. Bu trafiği kontrol etmek zor oluyor. " dedi.

Bekir Pakdemirli, yardım teklifi eleştirilerine yanıt verdi VİDEO