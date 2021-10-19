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    Bekir Pakdemirli: Yer altı barajını 2023'e kadar 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz

    Su tasarrufu sağlayan yer altı barajları sayısını 2023'e kadar 150'ye ulaştırma hedeflerinden bahseden Bakan Pakdemirli, yıl sonuna kadar sayının 50'ye ulaşacağını aktardı.
    • İHA
    • 19.10.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 10:41
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    Bekir Pakdemirli: Yer altı barajını 2023'e kadar 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi düzenlenen 7'nci Sürdürülebilir Gıda Zirvesi ve Dünya Gıda Günü Buluşması'na katıldı.

    Bakan Pakdemirli, tüm dünyanın sorunu haline gelen kuraklık ve iklim değişikliği gibi nedenlere bağlı olarak suya verilen önemin de artmasıyla, Türkiye'nin gerekli adımları sağladığına dikkat çekti.

    KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SU İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

    Küçük ölçekli su ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük katkı sağlayan yer altı barajlarını Türkiye'nin birçok noktasına yapacaklarını belirten Bakan Pakdemirli, hedef açıkladı.

    2023'TE 150 YER ALTI BARAJI OLACAK

    Yer altı barajı sayısının 2023'e kadar 150'ye ulaşacağını bildiren Bakan Pakdemirli, "Su tasarrufu sağlayan yer altı barajlarımız sayısını 2023'e kadar 150'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu anda 43'ü bitti. İnşallah yıl sonunda bu sayı 50'yi bulacak." dedi.

    Bekir Pakdemirli: Yer altı barajını 2023 e kadar 150 ye çıkarmayı hedefliyoruz #1

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