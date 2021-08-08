Bekir Pakdemirli: Yunanistan'ın uçak talebi var, değerlendirmeye çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan'ın orman yangınları nedeniyle uçak talebinde bulunduğunu söyleyerek, "Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaris Öğretmenevinde açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, orman yangınlarına ilişkin, "89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon" dedi.

"MUĞLA'DAKİ TÜM YANGINLAR İYİYE GİDİYOR"

Pakdemirli, "Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor" diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Bekir Pakdemirli, Yunanistan'daki orman yangınlarına ilişkin de konuştu.

"YUNANİSTAN, UÇAK TALEBİNDE BULUNDU"

Pakdemirli, Yunanistan'ın Türkiye'den uçak talebinde olduğunu söyleyerek, "Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu dolmadığını, buraların yeniden ağaçlandırılacağını bildirdi.

"2 İŞÇİ UÇURUMDAN YUVARLANDI, HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Bakan Pakdemirli "2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok" dedi.

Pakdemirli ayrıca, "TARSİM'le alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik." şeklinde konuştu.

"5 YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili 89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon.

240 orman yangınından 235'i kontrol altına alındı. 5 yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Dünden daha iyi bir noktadayız. Şu anda teknik kontrol altına alındı demek için çok erken. Milas'taki yangının odağına girdik. Çok kısa zamanda kontrol altına alınacak. Kavaklıdere, Köyceğiz ve Karaköy yangınları devam ediyor. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok. 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı. 6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın yok. Yangınlar soğutulduktan sonra yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak. Nasıl yeşillendirileceğine dair bir çalıştay yapacağız.

ANTALYA'YA 9 MİLYON LİRA DAHA GÖNDERİLDİ

TARSİM'le alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik.

Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı. Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak. 2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok."





"YAPILACAK KONUTLAR, YÖRESEL MİMARİYE UYGUN OLACAK"

Bekir Pakdemirli'nin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz aldı.

Bakan Kurum, termik santralin bulunduğu bölgenin 10 adet izleme istasyonu ile izlendiğini belirterek, hasar tespit çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Yapılacak konutların yöresel mimariye uygun olacağını da sözlerine ekleyen Kurum, "En geç 1-2 ay içerisinde inşaatlarımıza eş zamanlı başlayacağız ve 1 yıl bitmeden de tamamını bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"1 YIL BİTMEDEN TAMAMINI BİTİRECEĞİZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ise şöyle:

"Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ve Karaköy'de mücadele sürüyor. Termik santralimizin bulunduğu bölgeyi, üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Muğlamızın yöresel mimarisine uygun bir şekilde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. En geç 1-2 ay içerisinde inşaatlarımıza eş zamanlı başlayacağız ve 1 yıl bitmeden de tamamını bitirmeyi hedefliyoruz."

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, DALAMAN HAVALİMANI'YLA İLGİLİ KONUŞTU

Son olarak Murat Kurum'un ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin bütün kurumları elbirliğiyle bu büyük afetin üstesinden geldik. Bütün gücümüzü Muğla bölgesine konuşlandırdık. Bugün öğleden sonra Dalaman Havalimanı yakınlarında bir yangın başlamıştı. Çok güçlü bir şeklide müdahale edilerek söndürüldü. Dalaman'daki uçuşlarda bir sıkıntı olmadı." ifadelerini kullandı.