Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'de 266 kuş türünün bulunduğu Kuşcenneti Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Bazı programlara katılmak üzere Balıkesir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manyas ve Bandırma ilçelerinin sınırları içinde Kuşgölü civarında yer alan Kuşcenneti Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

BAKAN PAKDEMİRLİ, BÖLGE HAKKINDA BİLGİ ALDI

Gözlem kulesine çıkarak dürbünle kuşları izleyen Pakdemirli, Kuşcenneti Milli Parkı Şefi Ferrah Çakır'dan 24 bin 47 hektar alanı kapsayan bölge hakkında bilgi aldı.

BANVİT'İN TESİSİNDE DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bu ziyaretin ardından Bakan Pakdemirli, Banvit'in Bandırma tesislerinde de incelemelerde bulundu.

Bekir Pakdemirli'den Kuşcenneti Milli Parkı'na ziyaret VİDEO