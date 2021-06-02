Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, HDP'nin kapatılma davasına ilişkin açıklama yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Haber Global ekranlarında Murat Karataş'ın programına katılarak özel röportaj verdi.

Bekir Şahin, açıklamalarında HDP'nin kapatılma davasına değindi.

"İDDİANAME TEKRAR HAZIRLANIYOR"

Şahin, HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianamenin eksikler nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilmesini değerlendirdi.

Şahin, Murat Karataş'ın "İddianame ne aşamada, eksiklikler tamamlandı mı" sorusuna, "Biz iddianameyi tekrar hazırlıyoruz" yanıtını verdi.

İstinat mahkemelerinin açılmasının Yargıtay'ın yükünü hafiflettiğini de belirten Şahin, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki dosya sayısı 700 binlere dayanmıştı. Geçen yıl 5 Haziran'da göreve başladım. Pandemi ortamında 283 bin 411 dosya vardı. Şu anda bize her ay 20 bin civarında dosya geliyor. Bu, bir yılda yaklaşık 200 bin daha dosya gelmiş demektir. Temmuz ayında yeni binaya taşınacağız. Milletimize vaat ediyorum yılbaşında bu sayı 100 binin altına inecek. Gelecek sene bu günlerde bir röportaj gündeme gelse 50 ila 60 bin civarında dosya sayısı olabilir diye düşünüyorum. 283 binden 130 binli rakamlara düşürdük. Pandemi oldu, ülkede birçok kurum mesaisini azaltarak çalıştı, çalışmadığı günler oldu ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hastalığa yakalananlar hariç, pandemide hiç etkilenmedi diyebilirim." diye konuştu.

Bekir Şahin: HDP iddianamesini tekrar hazırlıyoruz