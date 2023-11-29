Beklenen görüşmede tarih netleşti! Özgür Özel, Akşener ile görüşecek

İyi Parti'de sular durulmuyor...
Seçimden sonra peş peşe istifaların gündeme geldiği İyi Parti'de yolsuzluk iddiaları ise ayyuka çıkmış durumda.
Parti kasasından buharlaşan 132 milyon doların konuşulduğu İyi Parti'de Meral Akşener'i ziyaret etmek için bekleyen Özgür Özel, fikir değiştirdi.
Özgür Özel ve parti yönetimi, Akşener'i ziyaret etmek için kaosun sona ermesini bekleyeceklerine yönelik karar almıştı.
Ancak ikilinin, yarın bir araya gelmesi bekleniliyor.
Özel, genel merkeze gidecek
Görüşme, İyi Parti Genel Merkezi'nde saat 10.30'da gerçekleşecek. Gündemde, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde olası iş birliği alternatifleri olacak.
Özel, Sarıyer’de Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nın açılış töreninde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapıp yapmayacakları sorusuna "Henüz planlanan bir görüşme yok." diyerek yanıt vermişti.
"Büyük güç birliği" çağrısı
Özel, dün grup toplantısında muhalefete seslenmiş "Bütün Türkiye’yi büyük güç birliğine davet ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise geçen hafta Akşener'i, İyi Parti genel merkezinde ziyaret etmişti. İyi Parti yönetimi, yerel seçimlere her yerde kendi adaylarıyla girme kararı almıştı.
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