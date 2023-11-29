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Beklenen görüşmede tarih netleşti! Özgür Özel, Akşener ile görüşecek

Beklenen görüşmede tarih netleşti! Özgür Özel, Akşener ile görüşecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşecek. Görüşmenin gündeminde ise Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yerel seçimler olacak.