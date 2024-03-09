Beklenen gün geldi! Bakırköy - Kirazlı Metro hattı yarın açılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından megakentin ulaşım sorununa çare olacak çalışmalardan biri olan Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’nda çalışmalar sona erdi. Metronun açılışını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

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ensonhaber.com

Türkiye'de ulaşım alanında yapılan yatırımlara her geçen gün yenisi ekleniyor.

Yapılan projelerle son 20 yıllık dönemde İstanbul demir ağlarla örüldü.

Vatandaşlara dev bir hizmet sunan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hayata geçirilen metro projelerinin ardı arkası kesilmiyor.

Bu kapsamda kente yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor.

Yeni metro hattı yarın açılacak

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın müjdesini verdi.

Metro hattında çalışmalar sona erdi ve açılış için de beklenen gün geldi.

Açılışı ise 10 Mart (yarın) saat 17.00'da yapılacak.

Günde 1 milyon yolcu hedefi

Yeni hat, 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşan ve saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcu taşıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, megakente bir metronun da kazandırılacağı programa katılarak açılışı yapacak.

Hattın entegre olduğu bölgeler

Bakırköy’den başlayacak metro hattı projesinin Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarından oluştuğunu ifade eden Uraloğlu, hattın Kirazlı İstasyonunda, Başakşehir-Kirazlı Hattı ile, İncirli İstasyonunda, Metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı Metro Hattı ile, Özgürlük Meydanı İstasyonunda, Marmaray ile, Bakırköy İstasyonunda, İdo Deniz Otobüsleri ile entegre olacağını bildirdi.

Seyahat süreleri

Uraloğlu, metro hattının Kayaşehir-Bakırköy İDO arasında 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arasında 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arasında 27 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı arasında 30 dakikada seyahat imkânı sağlayacağını belirtti.