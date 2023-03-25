Beklenen haber geldi! Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşecek Okullarda 17-20 Nisan’da yapılacak olan ara tatil, 21 Nisan’daki Ramazan Bayramı ile birleştirilerek toplamda 9 güne çıkarıldı.

AA & Ensonhaber Yurt genelinde Ramazan ayı heyecanı yaşanıyor. Bugün 3'üncü güne girilirken, milyonlarca vatandaş şimdiden tatil planlarına başladı. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının sona ermesinin ardından Ramazan Bayramı da 21 Nisan'da kutlanacak. Bayram arefesi, 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Bu durumda bayram hafta sonunda kutlanmış olacak ve 3 gün sürecek. Ara tatil 17 Nisan'da başlıyor Öte yandan okullarda da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusu gündeme getirildi. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Bayram tatiliyle birleşecek Yapılacak olan ara tatilin bayram tatiliyle birleştirilip birleştirilmeyeceği diğer merak edilen konular arasında yer alıyordu. Konuya ilişkin sevindiren haber geldi. Ara tatil, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Bu kapsamda toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak. Öğretmenler de ara tatilde idari izinli sayılacak.