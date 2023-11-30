Beklenen zirve bugün! Özel, randevu talep ettiği Akşener'i ziyaret edecek Özel ve Akşener arasında gerçekleşecek olan görüşme, İyi Parti'de olacak. Özel'den gelen bu görüşme talebi sonrası partiler arasında dengelerin nasıl sağlanacağı ise merak konusu.

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ensonhaber.com

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uzun zamandır gündem olan Meral Akşener ile görüşmeyi bugün gerçekleştirecek.

İyi Parti'de yaşanan kaosun durmasını beklemek istemeyen Özel'in, Akşener'den bizzat randevu talep ettiği öğrenildi.

İkilinin gündeminde yerel seçim olacak. CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ittifak kapısını kapatmayan Özel, Akşener'le bu konuda görüşecek.

Görüşme ise yine Özel'in talebi nedeniyle, İyi Parti'de gerçekleşecek.

"İş birliği görüşmesi değil..."

Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, görüşmeyi bir ittifak görüşmesi olarak tanımlamanın doğru olmayacağını söyledi.

Bulut, “Bu görüşmeyi bir ittifak, bir iş birliği görüşmesi olarak görmek doğru olmaz. Bu görüşmenin nereye evrileceği genel başkanların toplantı sonrası yapacağı açıklamaya bağlı.” ifadelerini kullandı. Akşener ziyaretinin Özel’in işbirliği için partilere yapacağı ziyaret turunun bir başlangıcı sayılamayacağını da söyleyen Bulut, “İşbirliği görüşmesi için henüz bir takvimlendirme yok. Meral Hanım’ı ziyaret de böyle bir takvim üzerine değil. Ama genel başkan tüm partileri ziyaret edeceğini söylemişti.” dedi.

"Partileri zorlayarak olmaz"

Özel’in “İttifak kelimesi yoruldu” sözü üzerinden toplu bir ittifak olasılığını değerlendiren Bulut, “Partilerin bir iş birliği zorunluluğu yok. Zaten resmi olarak ittifak yapamıyorsunuz. O ittifak cumhurbaşkanı ve genel seçimlerde mümkün. Ama Türkiye’nin de böyle bir şeye ihtiyacı var.

Yarın nereye evrilir bilmiyorum; ama bir iş birliği, güç birliği konusunda Genel Başkanımız sürekli niyetini ifade ediyor. Hiçbir partiyi zorlayarak bir şey yapma şansınız yok. Ama toplumun da beklentileri var. Halka rağmen siyaset yapma şansınız yok.” ifadelerini kullandı.