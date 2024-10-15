Bektaşilerin lideri Baba Mondi: İsrail halkının kardeşiyim

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Arnavutluk 'Bektaşi Devleti' kurmaya hazırlanıyor...

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından duyurulan, başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacak oluşumun liderinin, Bektaşilerin lideri Edmond Brahimaj (Baba Mondi) olacağı açıklanmıştı.

Manevi bir mesele üzerine kurulacağı söylenen devletin lideri Baba Mondi, Bektaşilerin bulunduğu bölgenin bağımsız bir devlet haline dönüşmesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

İsrail asıllı "The Jerusalem Post" ile röportaj gerçekleştiren Baba Mondi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEKTAŞİLERİN DÜNYA MERKEZİ OLARAK TANINMAK İSTİYORUZ"

Kurulacak yapıya ilişkin yöneltilen eleştirilere Arnavutluk devletinin bu konuda yasa çıkarma hakkına sahip olduğunu belirten dini lider Baba Mondi, şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası topluma başvurarak tanınma talep edebiliriz. Dünyada diplomatik statüye sahip olmak ve Bektaşilerin Dünya Merkezi olarak tanınmak istiyoruz. Bu planın uygulanmasıyla ilgili çeşitli stratejiler geliştiriyoruz. Ama önce, Arnavut hükümetinin statümüzü değiştiren bir yasa çıkarması gerekiyor.

"KENDİMİ İSRAİL HALKININ KARDEŞİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Gazeteye verdiği röportajda, İsrail halkına duyduğu sevgiden ve ülkeyi birçok kez ziyaret ettiğinden bahseden Bektaşilerin lideri Baba Mondi, şöyle söyledi:

İsrail'i tanıyorum ve kendimi İsrail halkının bir kardeşi olarak görüyorum. Bektaşiler, insanların geldiği yerden, inançlarından, ten renklerinden veya politikalarından bağımsız olarak seven bir İslam topluluğu ve mistik bir yoldur. Onları kardeş ve kız kardeş olarak görüyoruz.

"SAVAŞLAR VE CİNAYETLER ŞEYTANIN İŞİDİR"

Röportajında savaşların şeytanın bir eseri olduğunu vurgulayan Mondi, Gazzelilerin yaşadığı katliama ilişkin hiçbir açıklamada bulunmadı.

Konuşması boyunca savaş yanlısı İsrail'in yanında olduğunu belirten Mondi, şöyle söyledi:

Birçok ülke ordusuna çok para harcıyor. Ancak insanlar, her ülkenin bağımsız olmasını sağlamak için askeriye ve savaşlar olmadan barışçıl yollar bulmalıdır. Savaşlar ve cinayetler dini değildir. Onlar şeytanın işidir. Şeytanın yollarında hareket eden insanlar insan değildir.

2023 yılı nüfus sayımına göre, Arnavutluk'taki Bektaşi topluluğu yaklaşık 116 bin beyan eden inananla, nüfusun yüzde 4,8'ini oluşturuyor.