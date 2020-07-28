Belarus Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun, koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Lukashenko hastalığa dair bir semptom göstermediğini ve ayakta tedavi gördüğünü belirtti.

Belarus'ta şimdiye kadar 67,251 koronavirüs vakası tespit edilirken, virüs kaynaklı 538 can kaybı yaşandı. Belarus pandemi sürecinde karantina kurallarını uygulamayan az sayıdaki ülkelerden biri olarak biliniyor.

OLUR ÖYLE ŞEYLER DEMİŞTİ, KORONAYA YAKALANDI

Dünya geneli koronavirüs pandemisi nedeniyle panik halindeyken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekmişti.

Ayrıca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.