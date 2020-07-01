Belçika vatandaşı 9 terörist sınır dışı edildi

Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi. Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu.

İçişleri Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 9 Belçika vatandaşının sınır dışı edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 9 Belçika vatandaşı, ülkesine sınır dışı edilmiştir." denildi.

338 TERÖRİST

Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 terörist Türkiye'den gönderilmiş oldu.