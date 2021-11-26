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    Belçika'da gece hayatı yasaklanıyor

    Vaka sayılarında yaşanan patlamalar nedeniyle bir araya gelen sağlıkçılar, Belçika'da gece kulüplerinin kapatılması gerektiğine karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 14:55
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    Belçika'da gece hayatı yasaklanıyor

    Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı ülkelerin aldıkları tedbirler dönem dönem gevşetilirken, Avrupa'daki vaka patlamaları nedeniyle yeni tedbirler alınıyor.

    Uzmanlar, Avrupa'da aşılarda 3'üncü dozu geciktirmeye bağlı olarak vaka patlamaları yaşandığını söylerken, Belçika vakalara karşı yeni tedbirlerini bugün açıklayacak.

    Koronavirüse karşı Belçika'da oluşturulan uzman grubu GEMS'ten geçtiğimiz günlerde sızan bir belgede, gece hayatının da yasaklanacağı yer aldı.

    HÜKÜMETE KAPATMA ÇAĞRISI YAPILDI

    Virüsün yayılmaya başladığı süreçte GEMS'in çeşitli tedbirler alınması yönünde hükümete çağrıda bulunduğu görüldü.

    Belçika da gece hayatı yasaklanıyor #1

    GECE HAYATININ SONLANDIRILMASI ÖNERİLDİ

    Le Soir tarafından bildirilen belgede, gece hayatı gibi maske ve sosyal mesafe kurallarını önleyen riskli faaliyetlerin uygulandığı alanların geçici olarak kapatılması önerildi.

    BİRÇOK ALANDA KISITLAMAYA GİDİLECEK

    Ülkede aynı zamanda düğünlerde en fazla 50 davetliye izin verilmesi, sinema, tiyatro gibi faaliyet alanlarında maske zorunluluğu, grupların en fazla 5 kişi olacak şekilde toplanılması, uzaktan çalışmaya geçilmesi gibi öneriler de yapıldı.

    Belçika da gece hayatı yasaklanıyor #2

    KULÜP SAHİPLERİ ENDİŞELİ

    Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmasa da gece kulübü sahipleri, sektör için duydukları endişeyi belirterek kapanmaya karşı oldukları açıklamasında bulundu.

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