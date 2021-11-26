Belçika'da gece hayatı yasaklanıyor

Vaka sayılarında yaşanan patlamalar nedeniyle bir araya gelen sağlıkçılar, Belçika'da gece kulüplerinin kapatılması gerektiğine karar verdi.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı ülkelerin aldıkları tedbirler dönem dönem gevşetilirken, Avrupa'daki vaka patlamaları nedeniyle yeni tedbirler alınıyor.

Uzmanlar, Avrupa'da aşılarda 3'üncü dozu geciktirmeye bağlı olarak vaka patlamaları yaşandığını söylerken, Belçika vakalara karşı yeni tedbirlerini bugün açıklayacak.

Koronavirüse karşı Belçika'da oluşturulan uzman grubu GEMS'ten geçtiğimiz günlerde sızan bir belgede, gece hayatının da yasaklanacağı yer aldı.

HÜKÜMETE KAPATMA ÇAĞRISI YAPILDI

Virüsün yayılmaya başladığı süreçte GEMS'in çeşitli tedbirler alınması yönünde hükümete çağrıda bulunduğu görüldü.

GECE HAYATININ SONLANDIRILMASI ÖNERİLDİ

Le Soir tarafından bildirilen belgede, gece hayatı gibi maske ve sosyal mesafe kurallarını önleyen riskli faaliyetlerin uygulandığı alanların geçici olarak kapatılması önerildi.

BİRÇOK ALANDA KISITLAMAYA GİDİLECEK

Ülkede aynı zamanda düğünlerde en fazla 50 davetliye izin verilmesi, sinema, tiyatro gibi faaliyet alanlarında maske zorunluluğu, grupların en fazla 5 kişi olacak şekilde toplanılması, uzaktan çalışmaya geçilmesi gibi öneriler de yapıldı.

KULÜP SAHİPLERİ ENDİŞELİ

Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmasa da gece kulübü sahipleri, sektör için duydukları endişeyi belirterek kapanmaya karşı oldukları açıklamasında bulundu.