Belçika'da gurbetçi Türkler, provokatörlük yapan PKK'lıları dövdü Belçika'nın Limburg bölgesinde PKK paçavraları ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle yürüyen grup, gurbetçi bir Türk gencine saldırdı. Olaya kayıtsız kalmayan bölgedeki Türk vatandaşları PKK destekçilerini tekme tokat dövdü.

AA

Hain terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa'nın göbeğini karıştırdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel’e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

PKK paçavralarıyla tur attılar

Sloganlar da atan PKK yandaşları, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti.

PKK yandaşları daha sonra bir Türk gencine saldırdı.

Gence saldıran terör örgütü destekçileri, yaptıklarının karşılığını ise fazlasıyla aldı.

Türk gencine saldırdılar: Dayak yediler

Gruba tepki göstermek için bir araya gelen Türkler daha sonra PKK yandaşlarını dövdü.

Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, olayların sıçradığı Houthalen-Helchteren ilçesinde gruba tazyikli suyla müdahale etti.

Daha önce böyle bir olaya rastlamadık: Provokasyon amaçlı geldiler

Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, yaptığı açıklamada, provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asıllı bir vatandaşı darbettiğini söyledi.

Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.

Devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini dile getiren Gül, civar kent ve ülkelerden terör örgütü yandaşlarının da gelerek olaylara karışacağı söylentileri üzerine polisin ilgili yolları kestiğini, girişleri kapattığını aktardı.

Gül, vatandaşları sükuneti korumaya davet etti.

Polis teyakkuzda

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, yerel basına yaptığı açıklamada, olayların, PKK yandaşlarının konvoyu sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı.

Yzermans, durumun halihazırda kontrol altına alındığını, polisin sabaha kadar devriye gezerek teyakkuzda kalacağını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)