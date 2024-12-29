Belçika'dan elektronik sigara kararı: İlk AB ülkesi olacak

DHA

Belçika'dan çok konuşulacak adım geldi...

Alınan karara göre ülkede, 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışının yasaklanacağı duyuruldu.

Karara ilişkin açıklama Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'den geldi.

NİKOTİN BAĞIMLISI YAPMANIN KOLAY YOLU

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ucuz elektronik sigaraların, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için sağlık tehdidi haline geldiğini söyledi.

Tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğini vurgulayan Vandenbroucke, bunların tehlikeli atık kimyasallar yarattığını bildirdi.

AB ÜLKELERİ ARASINDA İLK ÜLKE

Belçika, 1 Ocak'ta ‘vape’ ismiyle de bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.