51 bin kilometrelik uçakla dünya turunu tamamlayan 19 yaşındaki Zara Rutherford, bunu yapan en genç kadın pilot unvanının sahibi oldu.

Belçika'dan geçen sene yola çıkarak dünyayı dolaşan Zara Rutherford, dünyanın çevresini dolaşan en genç, bunu hafif bir uçakla yapan ilk kadın pilot oldu.

19 yaşındaki Zara Rutherford, öğle saatlerinde, 18 Ağustos 2021'de yolculuğuna başladığı Belçika'nın Kortrijk kentindeki havalimanına indi.

Belçikalı kadın pilot, dünya turunu tek başına tamamladı

51 BİN KİLOMETRE UÇUŞUNU TAMAMLADI

Havalimanına indiğinde mutluluğu gözlerinden okunan Rutherford, 51 bin kilometre uçtuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Rutherford, en zor kısmın Sibirya'daki dondurucu soğuğa rağmen uçmak olduğunu dile getirdi.

DÜNYA ÇEVRESİNİ TEK BAŞINA GEZEN İLK KADIN PİLOT

Genç pilot, Alaska'da bir ay, Rusya'da 41 gün beklemek zorunda kalmış, bu nedenle turunu planlanandan 2 ay geç tamamlamıştı.

ABD’li pilot Shaesta Waiz, 2017'de dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kadın olduğunda 30 yaşındaydı.

Erkeklerdeki en genç tek başına dünya turu rekorunu ise 2021'de 18 yaşındaki İngiliz pilot Travis Ludlow kırmıştı.