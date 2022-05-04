Belediye başkanı kadın sanatçının sahne almasına tepki gösterdi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında kadın sanatçının sahne almasından rahatsız oldu.

Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandıkları müsabakanın ardından hedef almıştı.

Şahin, üniformaların İslama uygun olmadığını belirtip sporcuların kendilerini 'teşhir ettiğini' savunmuştu. Paylaşımına tepki yağan Şahin, MHP'den ihraç edilmişti.

Kadın sanatçının sahne almasını hazmedemedi

Şahin şimdi de, futbolda ikinci lige yükselen Düzcespor'un düzenleyeceği şampiyonluk kutlamasında kadın sanatçının sahne almasına tepki gösterdi.

"Düzce'ye ve Düzcespor'a yakışmaz"

"Kutlama için bir bayan şarkıcı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzce'ye yakışmaz" diyen Şahin, Düzce'nin muhafazakar bir kent olduğunu belirterek "Sevinelim, kutlayalım ama sınırları aşmadan!" ifadelerini kullandı.

"Sınırları aşmadan sevinelim"

Birol Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Düzcespor'un şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduk, sevindik, tebrik ettik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzceli'ye yakışmaz! Düzce muhafazakar bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, sınırları aşmadan!!!"