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    Belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şahıs tutuklandı

    Kastamonu’da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a makam odasında silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 20:34
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    Belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şahıs tutuklandı

    Kastamonu'da dün akşam saatlerinde Daday ilçesinde meydana gelen olayda Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’tan daha önce iş istediği öğrenilen Emre D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi.

    Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan Emre D., Belediye Başkanı Taş’ın makam odasına girdi.

    BAŞKAN TAŞ YARA ALMADAN KURTULDU

    Odada rastgele silahı ile ateş açan Emre D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi.

    Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı.

    Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından Emre D. isimli şahıs gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre D. Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

    Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şahıs tutuklandı #1


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