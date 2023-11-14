Belediye meclis üyesinin siyasi parti değişikliği baş döndürdü CHP listelerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçilmesinin ardından İyi Parti’ye geçen ve geçen hafta Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafınca parti rozeti takılan Nezih Özuyar, yeniden İyi Parti'ye katıldı.

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Politikada siyasi parti değişikliklerine hepimiz alışığız.

Ancak bu seferki baş döndüren cinsten...

Nezih Özuyar, önce CHP listelerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

Özuyar ardından İyi Parti’ye geçti.

Rozetini Babacan taktı

Geçen hafta ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından parti rozeti takılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Meclis Üyesi Nezih Özuyar, daha sonra Babacan’ın başkanlığındaki değerlendirme toplantısına ve partinin Anıtkabir ziyaretine de katıldı.

Ancak Özuyar'ın hızlı siyaset kariyeri Deva Partisi ile de sınırlı kalmadı.

Yeniden İyi Parti'ye katıldı

Özuyar son olarak yeniden İyi Parti'ye katıldı.

İyi Parti İzmir İl Başkanlığı, Özuyar’ın partilerine katıldığını sosyal medya hesapları üzerinden “İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediye Meclis Üyesi Sayın Nezih Özuyar, İyi Parti’ye katılmıştır. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. İzmirimize ve İyi Partimize hayırlı olsun.” notuyla paylaştı.