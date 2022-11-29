Son zamanlarda seçimlerin konuşulmaya başlaması üzerine, "Belediye seçimleri ne zaman yapılacak?" sorusu gündemdeki yerini almaya başladı.

Yerel seçimler her 5 senede bir yapılıyor ve vatandaşlar, yaşadıkları illerdeki belediyeleri kimin yöneteceğine karar veriyor.

Belediye seçimleri için çıkan adayları tek tek inceleyen vatandaşlar, sandığa giderek güvendikleri adaya oy verebiliyor.

Vatandaşların kendi iradeleriyle seçtikleri belediye başkanları ise bir sonraki seçime kadar hizmet yapıyor.

Seçilen belediye başkanından memun olanlar yeniden oy verirken, olmayanlar ise farklı bir adaya yönelebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin son zamanlarda sık sık gündeme gelmesiyle beraber, belediye seçimleri de gündem oldu.

Bu kapsamda da," Belediye seçimleri ne zaman yapılacak?" sorusu vatadaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Peki, Belediye seçimleri ne zaman yapılacak? İşte yanıtı....

Belediye seçimleri ne zaman yapılacak?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı.

Buna göre bir dahaki seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman?

5 sene de bir düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 24 Haziran 2018'de yapılmıştı.

Tarihte herhangi bir değişiklik olmazsa 2023 seçimlerinin 18 Haziran'da yapılması planlanıyor. Aynı gün milletvekili seçimi de yapılacak.