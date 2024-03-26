Belediyecilikte markalaşmış isim: İsmet Yıldırım Ümraniye'de hayata geçirilen projeleri anlattı 5 yıllık dönemde Ümraniye halkı için hayata geçirdiği projelerle örnek bir belediyecilik sergileyen İsmet Yıldırım, kentsel dönüşümden sosyal belediyeciliğe kadar yapılanları anlattı.

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ensonhaber.com

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Türkiye'nin heyecanla beklediği yerel seçimler için son haftaya girildi.

Yoğun bir seçim kampanyasının yürütüldüğü süreçte Cumhur İttifakı'nın iddialı adayları, Ensonhaber'in YouTube kanalında kendilerini anlatma fırsatı buldu.

Bu isimlerden biri de Ümraniye'nin mevcut belediye başkanı ve yeni dönem adayı İsmet Yıldırım.

Yıldırım, yaptıkları ve yapacakları projeleri anlatarak samimi açıklamalarda bulundu.

"Girilmedik kapı bırakmadık"

Aylardır devam eden seçim çalışmalarının Ümraniye'de nasıl olduğunu anlatarak sözlerine başlayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bir seçim kampanyası geçirdik. Bir demokrasi şöleni içerisinde geçiyor. Yoğun bir tempo var. Ramazan'dan önce ayrı bir program Ramazan'dan sonra ayrı bir program yaptık. Kadın kolları, gençlik kollarıyla sahadayız. Girilmedik kapı bırakmadık. Vatandaşımızı bilgilendirmek amacıyla 150 bin haneye girdik. Hem gönül alınsın diye hediyemizi bıraktık hem de yaptığımız ve yapacaklarımızın kitapçılarını bıraktık."

"Buralarda hayat 7/24 geçiyor"

İsmet Yıldırım sözlerine, 5 yılda Ümraniye'de neler yaptığını anlatarak devam etti:

"271 önemli eser kazandırdık Ümraniyemize. Eğitimden sağlığa, millet bahçelerimiz çok önemli. Bir tanesi var ki 330 bönüm. Diğerini 3 ay evvel açtık, o da 180 dönüm. Üçüncü bir millet bahçemiz var, o da devam ediyor. Trabzon Millet Bahçesi. En büyük o da 550 dönüm.

Buralarda hayat 7/24 geçiyor. Ümraniye Millet Bahçesi'ni günde ortalama 10 bin kişi kullanıyor. Hafta sonları 30-40 bin kişi geliyor. Biz bunu ilk 3 ayda yaptık."

"1 santimetresinde emeği yok"

Millet Bahçesi’nde yürüyüş yaptığı sırada CHP'li bir vatandaşla yaşadığı bir anıyı anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

Bir hanımefendi yanıma geldi. 'Başkanım çok güzel yapmışsınız buraları, teşekkür ederim’ dedi. 'Sizi bir yerden tanıyorum kimsiniz?' dedim. 'Ben CHP Ümraniye ilçe yönetim kurulu üyesiyim' dedi. Orada aklıma hemen geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, böyle bırakın 330 dönüm, 50 dönümlük bir bahçesi var mı haftaya beraber gidip beraber yürüyelim dedim. 'Aa aşk olsun Başkanım yapmaz olur mu? Maltepe Sahil Parkı'nı yaptı ya' dedi. '1 santimetresinde emeği yok' dedim. 'Orayı rahmetli Kadir Topbaş Başkanımız yaptı' dedim. Vatandaşı yalan haberle bilgilendirmek doğru değil. 'Biz öyle biliyorduk' dedi.

"3 bin 112 bina bugüne kadar kentsel önüşümle yenilenmiş oldu"

Deprem konusuna değinerek Ümraniye'de kentsel dönüşüm konusunda yapılan çalışmaları ve yapılması planlanan projeleri de anlatan İsmet Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"2019'da geldiğimde finans şehir Ümraniye sınırları içerisinde onun hemen eteklerinde 135 tane bağımsız bölümden oluşan vatandaşlarımızın oturduğu bir yer vardı. Bizim de bir arsamız vardı. Hemen emlak konutla konuştuk. Sağ olsun Murat Kurum Bey o zaman bakanımızdı. Hemen talimatlandırdık. Görüşmeler yaptık 130 tane vatandaşımızı tapuları olmadığı halde onları daire sahibi yaparak 1, 2 sene içerisinde onları dairelerine kavuşturduk.

Depremsellik açısından en iyi ilçelerden bir tanesiyiz. Zemin çok sağlam Ümraniye'de. Yüzde 70’i de binaların yenilenmiş vaziyette. Bizim zamanımızda da 3 bin bina yıkılıp yeniden yapıldı. Kentsel dönüşüme girdi bizlerin gayretiyle. Bu da 10 bin bağımsız bölüm yapıyor.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk gelir gelmez, yoktu. Vatandaşlarımıza orada uzmanlarla birlikte yardımcı olarak en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Hiçbir ücret de talep etmedik. Hukuk hizmetleri, teknik hizmetleri veriyoruz. 3 bin 112 bina bugüne kadar kentsel dönüşümle yenilenmiş oldu Ümraniye'de.

"Kentsel dönüşümü Ümraniye'de hızlı bir şekilde yapacağız"

En son 15 gün evvel pazar günü Sayın Bakanımız ve Murat Bey'le beraber, Topağaç Mahallemiz var orada 1176 konutun temelini attık. Ondan 1 sene evvel 626 konutun temeli atıldı şu anda da ince inşaatları devam ediyor, o da Hekimbaşı'nda. O bölgede bizim 10 bin 15 bin konutumuzu bu dönemde hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın da gayretleriyle çözüm merkezleri ofisleri açtık. İnşallah hep beraber kentsel dönüşümü Ümraniye'de hızlı bir şekilde yapacağız.

İstanbul'un hakikaten gerçekten kentsel dönüşüm yönünde çok acil eylem planıyla dönüşmesi lazım. Murat Bey, 650 bin konutun çok acil dönüştürülmesini taahhüt etti. Bu çok önemli bir rakam. Bilgiye ve eser siyasetine dayalı derdiniz olmazsa siz yapamazsınız, yapamadınız da.

"Yeni bir tane arsa üretmediler"

Kiptaş'tan biliyorum. Bıraktığımız bir tane arsada, 100 küsur konut yaptılar yüzde 80'i bitmiş bir arsada. Yine 1500'lük inşaatı devam eden inşaatı tamamlayıp teslim ettiler biz yaptık diyorlar. Yeni bir tane arsa üretmediler. Bunların tamamı algı operasyonu. Biz Ümraniye'de kentsel dönüşümde iyi noktadayız, daha da hızlanacağız."

"Ümraniyemizde hiçbir arsamızda problem kalmayacak"

İmar sorununa da değinen Yıldırım, "Mülkiyeti olmayan Hazine arazilerinde 3. şahısların hukuki problemlerini çözdükten sonra yüzde 90 imar problemleri çözüldü. En son Yenişehir bölgemiz vardı, orada da çözüldü. Bizim birkaç sorunlu bölgemiz var onlar da çözüldüğü zaman Ümraniyemizde hiçbir arsamızda problem kalmayacak." dedi.

"Bakımının ihalelerini yandaşlarına verdin"

Bir diğer önemli konu ise Ümraniye'de de sıkça hissedilen ulaşım sorunu.

Yıldırım, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"İBB ulaşımın bir parçası ve en büyük parçası. Ulaşım denilince İBB geliyor. Tüm yetkiler onlarda. Bütçelerin de yüzde 60’ı İBB’de. Siz ulaşımın payını yüzde 38’e düşürdünüz. Demek ki ulaşımla derdiniz yok. İstanbullular perişan, otobüsleri idare edemezsin. Yolda kalıyor niye bakımını yapamıyorsun. Bakımının ihalelerini yandaşlarına verdin. Sonra yolda kalınca hizmeti de veremiyorsun. Metrolara bakıyorsun yine arıza yapıyor, insanlar perişan oluyorlar. Metrolar pislikten batıyor. Geçen gittim dokunamıyorum, korkulukları bile silmiyorlar. Asansörüne bakamazsın, yürüyen merdivenlere bakamazsın, temizliğini yapamazsın. Hazır metroları çalıştırmıyorsun ama sen metro inşaatı yapacaksın. Onun için İstanbulluların bu iş bilmez insanlardan bir an önce kurtulması lazım. "

"Anadolu Yakası'nın en büyüğünü Ümraniye'de yapacağız"

1 Nisan sonrası yeni dönemde Murat Kurum ile birlikte yürütecekleri projeleri de anlatan İsmet Yıldırım, şunları dedi:

"Ümraniye’de yeni 2 x 3 yollarının açılması lazım. Üsküdar ile Beykoz sınırları arasında dere yataklarında yeni yolların açılması lazım, 1 metre orada yol yapmadı. Gelin bakalım düzensiz şekilde devam ediyor. Ümraniye'de 1 tane bile kavşak yapmadı. Ulaşımla ilgili Ümraniye'de, Üsküdar'da, Ataşehir'de, Kadıköy'de yeni bir şey gördünüz mü İBB’nin? Buralar trafiğin ana damarları. Kılcal damarlarla yapılınca açılacak. Ulaşımda bütçenizi yüzde 60’lardan yüzde 38'e düşürürseniz trafik kendi kendine rahatlamaz.

Bizim bir meydan projemiz var 22 dönüm. O meydanı büyütmek istiyoruz 50 dönüme çıkarmak istiyoruz. 6-7 mahalleyi ana mahallere bağlayacak çok önemli bir meydan projesi. Hemen Murat Kurum Bey'le kazanır kazanmaz başlayacağımız dokunuş projesi bu olacak. Ümraniye ve Anadolu Yakası'nda bir kongre merkezimiz yok. Anadolu Yakası'nın en büyüğünü Ümraniye'de yapacağız. Bunlar önemli projeler."

"Akşamları 5 çeşit yemek veriyoruz her akşam"

Gençler oldukça önem verilen belediyecilik anlayışında bu zamana kadar çok sayıda projelerin hayata geçirildiğini anlatan ve gençlerin 'İsmet Babası' olduğunu da söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerle aramız çok iyi. Haftada 2 kere 11. 12. sınıf arkadaşlarla bir araya geliyoruz. 300-350 gençlerle motivasyon toplantıları yapıyoruz. Karşılıklı görüşmelerden güzel işler çıkıyor. Gençlere ne yaptık? Üniversiteli gençlerimiz Ümraniye'de kalıyorsa, akşamları 5 çeşit yemek veriyoruz her akşam. Evine gideceğine belediyemize uğruyor, yemeğini yiyor, çayını kahvesini içiyor gidiyor. Kütüphaneler yaptık önemli. Bu kütüphanelerde çay çorba kahve bedava. Bir tanesi 500 kişilik diğeri 300 kişilik. Önümüzdeki dönemde bir 4 tane daha yapmayı düşünüyoruz. Çocukların kütüphane ihtiyacını bütün AK Parti belediyelerinde bütün arkadaşlarımız yapıyorlar.

"Harçlıklarla Çanakkale'ye gönderdik"

Çocuklara bir kart verdik. 15 liraya kahve içiyorlar. Günde 3 tane içme hakkı var. 3 çarpı 15 45 TL. Kahvelerimiz de çok kaliteli. Bu sene 6 bin 800 genci otobüslerle her akşam onları yolcu ederek harçlık vererek Çanakkale'ye gönderdik. Bu sene 11 bin gencimizi şubat ayında yaptık, 500 kardeşimizi kampa gönderdik. Şimdi yine göndereceğiz. Antalya’dan tutun Rize'ye kadar. Streslerini atacaklar. Tamamen ücretsiz. Bir kart verdik gençlere, yardımcı kitaba ihtiyaçları kalmayacak. Bütün çocuklara dağıttık, dağıtıyoruz. Çocuklar bazen İsmet Baba diyor bazen İsmet Ağabey.

"Ümraniyede 18-24 yaş aralığında yüzde 50’nin üzerindeyiz"

En son 8 bin gencimize üniversiteye giriş harçları var 600 lira verdik. En son 7 bin TL üniversiteye yeni girenlere verdik. 1500 gencimize de her sene zaten veriyoruz. Ümraniyeli olacak. Bu devam edecek bu sene 10 bin TL vereceğiz. Bütün gençlerde benim telefonum var. Kur’an-ı Kerim eğitim veriyoruz yazları, bir de kışın isteyen ailelere veriyoruz. Kur’an'a geçen çocuklara bu sene 1000 bin küsur tablet verdik, bisiklet veriyoruz. Kamuoyu yoklamalarında Ümraniye'de 18-24 yaş aralığında yüzde 50’nin üzerindeyiz."

"690 tane hasta yatağı verdik yaşlılarımıza"

Bir diğer konu da yaşlılar oldu. Belediye bünyesinde yaşlılar için verilen hizmetleri de anlatan Yıldırım, "Millet bahçeleri yaşlılar için çok önemli, geliyorlar nefes alıyorlar. Sporlar, yeme içmeler… İkinci bahar kahvesi açtık. 2 tane yaptık. Mahallelerimize de yaymayı düşünüyoruz. Uygun şartlarda gelip 4 TL'ye çay içiyorlar. Orada kitap okuyorlar, günler yapıyorlar hanımlar.

Yeni projelerimizden bir tanesi de yaşlı bir bakım evi projesi. Bu ölçekleri aslında İBB yapması gerekiyor. 690 tane hasta yatağı verdik yaşlılarımıza. Bu çok önemli. 1 tanesi 30 bin lira civarında. 350 yaşlımız var bizim. onların ihtiyaçlarını gideriyoruz, bakımlarını yapıyoruz, evlerini temizliyoruz, yemeklerini yapıyoruz. Arkadaşlarımız gönülden yapıyorlar. Dokunmadığımız kesim yok sosyal belediyecilikte." diye konuştu.

"Devamlı 7/24 çalışan bir arkadaşımız"

İsmet Yıldırım, İstanbul adayı Murat Kurum'u ise şöyle anlattı:

"Çok çalışkan birisi. Genç, dinamik ve eğitimli birisi. Tabandan gelmiş. Anadolu’da yetişmiş, mühendis olmuş. Devamlı 7/24 çalışan bir arkadaşımız. Prensipli ve dinamik. İş bitiren de bir arkadaşımız. Pratik, hayırı da vardır ama eveti çok olan arkadaşımız. Ben İstanbul'da Murat Bey seçildiği takdirde Cumhurbaşkanımızın eser siyasetine dönüşen o belediyeciliğin yeniden Murat Bey'le canlanacağına inanıyorum. Depremde gördük, yangında gördük. Aylarca evine uğramadan, sakal tıraşı bile olmadan bir şantiyeci gibi mühendis gibi çalıştı. Bir felakette mutlaka kendisi orada bulundu. Murat Bey'i anlatmaya gerek yok. İstanbul'da neler yapabileceğini hep beraber göreceğiz."