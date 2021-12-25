Belediyeler sokak köpekleri için ne zaman harekete geçecek

Belediyeler sokak köpekleri için ne zaman harekete geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak köpeklerinin toplanarak barınaklara yerleştirilmesi için talimatını yineledi, belediyeler henüz harekete geçmedi.

Türkiye’nin neredeyse tüm bölgelerinde yaşanan en önemli sorunlarından biri; sokaklarda yaşayan başıboş hayvanlar.

Ne zaman kime saldıracakları belli olmayan başıboş hayvanların özellikle çocuklara yönelik vahşi saldırıları, tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.

BELEDİYELERDEN SES YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya el koydu ve belediyelerin sokaklarda başıboş hayvan bırakmaması gerektiğini söyledi.

Cunhurbaşkanı Erdoğan bu talimatını ikinci kez yineledi fakat belediyeler henüz harekete geçmedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de yaşayab sokak hayvanları, özellikle akşamları büyük bir sorun.

Toplanıp insanlara saldıran sokak hayvanlarının, belediyelerin kuracağı barınaklara yerleştirilmesi bekleniyor.