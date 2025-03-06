İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada belediyelere yapılan operasyonun detaylarını açıklamıştı.

'Kent uzlaşısı' operasyonlarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen kent uzlaşısı soruşturması tamamlandı.

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında, tutuklanan Ataşehir Belediye başkan yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan yardımcısı Cemalettin Yüksel’in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.