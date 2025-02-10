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Haber Merkezi

Bazı belediyeler, halk sağlığını tehdit eden başıboş sokak köpeklerini tedavi ettirdikten sonra aldıkları bölgelere yeniden bırakıyordu.

Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan bu yöntemle ilgili harekete geçildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, başıboş köpeklerin toplanması için 2028’e kadar süre tanındığı iddialarını yalanladı.

BELEDİYELERE KÖPEKLERİN TOPLANMASI İÇİN VERİLEN SÜREYLE İLGİLİ UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın valiliklere ilettiği talimatta başıboş köpeklerle mücadele konusunda köpeklerin toplanması için belediyelere verilen sürenin 2028'e kadar olmadığı belirtildi.

Belediyelerin köpekleri hemen toplamaları gerektiği bildirilirken köpekleri geri bırakan belediyelere, köpek başı 71 bin TL ceza uygulanacağı ifade edildi.

Ayrıca tedavisi yapılan başıboş köpeklerin veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılmasının kanunun 14'ncü maddesiyle yasaklandığına da vurgu yapıldı.

"HAYVANLARIN TOPLANMASINDA 2028 YILININ BEKLENMESİ MEVZUATA AYKIRI"

Bakanlığın talimatında şu ifadeler yer aldı:

"5199 sayılı Kanun ile nüfusu 25 bini aşan Belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

'HAYVAN BAŞINA 71 BİN TL CEZA KESİLECEK'