Belediyelere terör soruşturması: Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

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Teröre geçit yok...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelerdeki usulsüz ihalelerle terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlandığı iddiasıyla operasyon başlattı.

BELEDİYELERE OPERASYON DÜZENLENDİ

2014 ile 2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerinde yapılan bazı ihaleler suçlamaya gerekçe gösterildi.

Yürütülen çalışmayla Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde ise terör örgütüne finansman sağlamakla görevlendirilen belediye çalışanları olduğu iddia edildi.

34 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık talimatıyla 34 şüpheli gözaltına alındı.

Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe Eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsümbül'ün de bulunduğu 34 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe Eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsümbül'ün bulunduğu 26 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

12 KİŞİYE TUTUKLAMA

Şüphelilerden Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut'un "terör örgütünü finanse etmek" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilirken, diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

ESKİ BAŞKANLAR DA İFADE VERDİ

Başsavcılık ayrıca Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın mağdur, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile Şişli eski Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün ise tanık olarak ifadelerine başvurdu.

İHALELER ÜZERİNDEN FİNANSMAN SUÇLAMASI

Şüpheliler, terör örgütüne 2014 ile 2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağlamakla suçlanıyor.

DHKP-C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt mensubu bir kişinin beyanıyla başlatılan soruşturmada, örgütün bir tekstil firmasının çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine, şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

TİŞÖRT ALIMI AYRINTISI

Aynı tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, söz konusu belediyeler hakkında mülkiye müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği belirtildi.

Müfettiş raporunda, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan bu tekstil firmasına verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı iddia edildi.

Bu yöntemle Sarıyer ve Şişli belediyelerinde örgüte finansman sağlandığı öne sürüldü.

"ÖRGÜTE FİNANSMAN SAĞLADILAR"

Yapılan çalışmayla 2014-2016 yılları arasında örgüte finansman sağlayan Ataşehir Belediyesi’nde 3, Maltepe Belediyesi’nde 5, Sarıyer Belediyesi’nde 8 ve Şişli Belediyesi’nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi.