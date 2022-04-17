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    Belgrad Ormanı’na araçlı giriş ücretine vatandaşlardan tepki: Mantığı yok

    İBB’ye bağlı Belgrad Ormanı’nda araçla giriş ücretinin yükseltilmesine tepki gösteren vatandaşlar, zammın bir mantığı olmadığını, her zümreye hitap edecek makul bir fiyat olması gerektiğini söyledi.
    • 17.04.2022 - 13:15
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    Belgrad Ormanı’na araçlı giriş ücretine vatandaşlardan tepki: Mantığı yok

    İstanbul’da, hafta sonu için Belgrad Ormanı’na gelen vatandaşlar araçlı giriş ücretlerinin artırılmasına tepki gösterdi.

    Araçlarını park edip ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Belgrad Ormanı’nda, alınan hizmet karşılığı verilen ücretin yüksek olduğunu belirtti.

    AA’nın haberine göre; spor yapmak için Belgrad Ormanı'na gelen vatandaşlardan Özgür Yıldırım, giriş ücretlerinin 30 lira olmasının mantığının bulunmadığını, ödediğinin karşılığını alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Buraya her sınıftan insan geliyor. Belli zümreye hitap eden bir yer değil, o yüzden giriş ücret konusunda bir şey yapılmalı.

    “20 liraydı, 36 oldu, şu an 30 lira”

    Geçen ay sanırım 20 liraydı, 36 oldu, şu an 30 lira. Düzenleme yapılması lazım. Ücretlerin makul rakama indirilmesini istiyorum. Buraya her zümreden insan geliyor. Bu zammın açıklaması, mantığı yok."

    Belgrad Ormanı’na araçlı giriş ücretine vatandaşlardan tepki: Mantığı yok #1

    “Önceki fiyatlar makuldü”

    Haftada bir arkadaşlarıyla antrenman için ormana gelen Yusuf Ünver, giriş ücretinin şu an 30 lira olduğunu, geçmişte 17 lira verdiklerini, fiyatların artmasını çok gereksiz bulduğunu söyledi. Hizmetin bedelinin bu kadar yüksek olmaması gerektiğine dikkati çeken Ünver, "15-17 liralar ideal ama 30 lira pahalı. İki hafta önce artışı öğrendik. Önceki fiyatlar makuldü. Herkesin bütçesine uygun, ortalama 20-25 liralar olursa iyi olur." şeklinde konuştu.

    Belgrad Ormanı’na araçlı giriş ücretine vatandaşlardan tepki: Mantığı yok #2

    Yüzde 112 zam

    Bu ocakta 17 liraya yükseltilen otomobiller için giriş ücreti, önce yaklaşık yüzde 112 zam yapılarak 36 liraya çıkarıldı. İBB, daha sonra gelen tepkiler üzerine giriş ücretini 30 liraya düşürme kararı aldı.

    Belgrad Ormanı’na araçlı giriş ücretine vatandaşlardan tepki: Mantığı yok #3


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