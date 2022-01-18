Başıboş sokak köpeği terörüyle mücadele edilirken, kendini hayvansever olarak tanımlayan bir şahıs köpeklerin sesi olduğunu söyleyerek eylem yaptı.

Türkiye, uzun süredir gündemde olan başıboş sokak köpeği sorunuyla mücadeleye devam ediyor.

Son olarak bu konudaki çalışmalar, Gaziantep'te 4 yaşındaki küçük bir çocuğa 2 pitbull cinsi köpeğin saldırması ile hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile AK Partili belediyeler, sokaklardaki tehlikeli köpekleri toplamaya başladı.

"HAV HAV'LI EYLEM"

Bir yandan başıboş köpek terörü çözülmeye çalışılırken, diğer yandan da bu soruna çanak tutanlarla mücadele ediliyor.

Son olarak kendini hayvansever olarak tanımlayan bir şahıs, tehlikeli ırkların ve başıboş köpeklerin barınaklara gönderilmemesi için eylem yaptı.

Şahıs, kendini barınağa kilitleyerek, "Ben bugün köpeklerin sesiyim, hav hav hav hav..." şeklinde bağırdı.

Ben bugün köpeklerin sesiyim diyerek 'havladı' VİDEO