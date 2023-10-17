İHA
Isparta'nın İstanbul Caddesi üzerinde panik dolu dakikalar yaşandı.
Sosyal medyada Benekli Ayhan lakabı ile bilinen fenomen, kavgaya karıştı.
Eğlence mekanının önünde meydana gelen olayda, sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Öldüresiye dayak yedi
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darbettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Baygınlık geçirdi
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç, aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.
Görüntülerde, iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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