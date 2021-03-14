Bensu Narlı olayı nedir? Serhat Kantaş tarafından öldürülen Bensu Narlı kimdir?

Muğla’nın Milas ilçesinde, eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Bensu Narlı, sosyal medyada gündem oldu.

Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktıktan sonra eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Serhat Kantaş tarafından göğsünden vurularak öldürülen Bensu Narlı, sosyal medyada gündem oldu. Bensu Narlı’nın öldürülmesine tepki gösteren vatandaşlar, #bensunarlı etiketini kullanarak paylaşımlar yaptı.

En çok konuşulan konular arasında yerini alan bu cinayetin ardından, Bensu Narlı olayı nedir? sorusu hakkında araştırmalar başladı. Peki, Bensu Narlı olayı nedir? Eski sevgilisi olduğu iddia edilen Serhat Kantaş tarafından öldürülen Bensu Narlı kimdir? İşte detaylar...

BENSU NARLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 yaşında olduğu öğrenilen Bensu Narlı, Muğla’nın Milas ilçesinde cuma akşamı saat 19.30 sıralarında, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Serhat Kantaş tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah sesini duyanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin sonucunda Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İddiaya göre, eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş ile aralarında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandı ve bu nedenle Kantaş, Narlı’yı av tüfeğiyle göğsünden vurdu. Hakkında tam bilgi bulunamayan Bensu Narlı, 23 yaşında kadın cinayetine kurban gitti.

BENSU NARLI CİNAYETİ NEDİR?

Muğla’nın Milas ilçesinde cuma akşamı saat 19.30 sıralarında meydana geldiği bilinen olayda, 25 yaşındaki Serhat Kantaş, başka biriyle görüştüğünü öğrendiği Bensu Narlı ile konuşmak için evine gitmişti. Aralarında kıskançlık krizi nedeniyle tartışma yaşandı ve sonrasında Narlı, eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş tarafından göğsünden vurularak öldürüldü.

Muğla Milas ilçesinde cuma akşamı saat 19.30 sıralarında meydana geldiği bilinen olayda Bensu Narlı adındaki genç kadın evinin kapısını açınca silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan Serhat Kantaş, genç kadına ateş açtı.

Katil zanlısı Serhat Kantaş, olayın ardından kayıplara karıştı. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİLİN İLK SÖZLERİ

Olay yerinden kaçan katil zanlısı Serhat Kantaş, kısa sürede yakalandı. Genç kadını öldürdüğünü itiraf eden katil Kantaş ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

CENAZESİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Bensu Narlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İlk olarak Milas'ın Güllük Mahallesi'ndeki baba ocağının önüne getirilen Narlı'nın cenazesi, Anne Sevilay Narlı ile baba Servet Narlı gözyaşları içinde karşıladı.

Üzerine yazma ve seccade serilen kızının tabutuna sarılan anne Sevilay Narlı, "Yavrumu almayın benden. Böyle toprağa mı verecektim? Sarı papatyamı benden almayın, beni de onunla götürün. Bu acıya yürek mi dayanır? Allah'ım bana sabırlar ver, ben nasıl böyle bir acıya dayanırım?'' diye feryat etti.