Benzin indirimi pompaya yansıdı: Motorine de bekleniyor Akaryakıt fiyatlarında üst üste yapılan zamların ardından gece saatlerinde benzine 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim pompaya yansırken, motorine de geleceği öğrenildi.

Haber Merkezi

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde gelen zamların ardından, brent petroldeki düşüşün sürmesi piyasaya da olumlu yansıdı.

Benzin fiyatlarına dün 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı satışlara yansıtıldı.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorin grubunda ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Otogaz grubunda ise 42 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.94 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.24 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.