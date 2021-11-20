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Benzin istasyonları zam öncesi satışı durdurdu

Benzin istasyonları zam öncesi satışı durdurdu

Üsküdar'da bir benzin istasyonu saat 00.00'dan sonra gelecek zammı fırsata çevirmek için, saat 23.45'den 00.05'e kadar istasyona müşteri kabul etmedi.