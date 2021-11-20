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- Benzin istasyonları zam öncesi satışı durdurdu
Benzin istasyonları zam öncesi satışı durdurdu
- Haber Merkezi
- 20.11.2021 - 00:27
- Güncelleme : 20.11.2021 - 00:37
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, pompa fiyatlarına da yansıdı.
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına aynı anda zam geldi.
Gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına 52 kuruşa varan zamların yansıyacak olması üzerine, vatandaşlar istasyonlara giderek depolarını doldurmaya çalıştı.
Ancak bazı istasyonlar durumu fırsata çevirmeye kalktı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir yakıt istasyonu, vardiya değişimini bahane ederek kapılarını kapadı.
Deposunu doldurmak için istasyona girmek isteyen vatandaşlar o anları saniye saniye kaydetti.
VARDİYA DEĞİŞECEK YALANI
İstasyon çalışanları vardiya değişimi nedeniyle her gün istasyonların kapılarının kapandığını söylese de böyle bir uygulamaya daha önce rastlanmamıştı.
23.45'te vardiya değişimi yapılıyor denilse de saatler 23.30'u gösterdiğinde istasyon kapılarına dubalarla zincir çekmişti.
Zammın pompa fiyatlara yansımasının üzerine istasyon kapılarını yeniden açarak satışa başladı.