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    Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi

    Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi

    Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere ve pompaya yansıyacak şekilde motorine 1,14, benzine 69, LPG’ye 70 kuruş zam yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 17:16
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    Son dönemde peş peşe gelen akaryakıt zamlarına yenileri eklendi.

    Dün benzine yapılan 56 kuruşluk zammın ardından 3 akaryakıt türüne birden fiyat artışı uygulandı.

    BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE AYNI ANDA ZAM

    Buna göre motorine 1,14, benzine 69, LPG’ye 70 kuruş zam yapıldı.

    Zam haberi, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından verildi.

    Yapılan açıklamada, "18/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1,14, benzinde 0,69, LPG’de, 0,70  TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

    3 BÜYÜKŞEHİRDE ZAMLI FİYATLAR

    Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 10,90 liradan 11,59 liraya, Ankara'da 10,97 liradan 11,66 liraya, İzmir'de ise 10,99 liradan 11,67 liraya yükselecek.

    Motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 10,31 liradan 11,45 liraya, Ankara'da 10,39 liradan 11,53 liraya, İzmir'de ise 10,41 liradan 11,55 liraya yükselecek.

    LPG litre satış fiyatı ise İstanbul’da ortalama 8,31 liradan 9,01 liraya, Ankara’da 8,30 liradan 9 liraya, İzmir’de ise 8,31 liradan 9,01 liraya yükselecek.

    Benzin, motorin ve LPG ye zam geldi #1

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