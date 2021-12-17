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Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi

Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere ve pompaya yansıyacak şekilde motorine 1,14, benzine 69, LPG’ye 70 kuruş zam yapıldı.