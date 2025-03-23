Benzin, motorin ve otogaza zam bekleniyor

Haber Merkezi

Brent petrolde süren hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yansıyor...

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler sonrası araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Son yaşanan gelişme ise araç sahiplerini üzecek...

BENZİN, MAZOT VE OTOGAZA ZAM

Dolar kurunda son zamanlarda yaşanan hareketlilik sonrası gözler gelecek yeni zamma çevrildi.

Ekonomim'de yer alan bilgilere göre, sektör kaynakları salı benzine, çarşamba motorine ve perşembe günü LPG'ye zam yapılacağını ifade ediyor.

ZAM BEKLENTİLERİ

Benzin: 1 lira 30 kuruş

Mazot: 1 lira

Otogaz: 65 kuruş

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.