Benzin, motorin ve otogaza zam bekleniyor

Brent petrolde süren hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yansıyor...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler sonrası araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.
Son yaşanan gelişme ise araç sahiplerini üzecek...
BENZİN, MAZOT VE OTOGAZA ZAM
Dolar kurunda son zamanlarda yaşanan hareketlilik sonrası gözler gelecek yeni zamma çevrildi.
Ekonomim'de yer alan bilgilere göre, sektör kaynakları salı benzine, çarşamba motorine ve perşembe günü LPG'ye zam yapılacağını ifade ediyor.
ZAM BEKLENTİLERİ
Benzin: 1 lira 30 kuruş
Mazot: 1 lira
Otogaz: 65 kuruş
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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