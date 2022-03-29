Benzin ve motorine indirim geliyor

Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2.28 TL, motorine ise 1.93 TL indirim gelecek.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası akaryakıtta fiyat artışları yaşanmıştı.

139 dolara kadar tırmanarak rekor kıran Brent petrol, İstanbul'da bugün yapılan müzakerelerin ardından düşüşe geçti.

Brent petrolün varil fiyatının 107 dolar seviyelerine kadar düşmesi sonrası motorinin litre fiyatında indirime gidiliyor.

MOTORİNE 1 LİRA 55 KURUŞLUK İNDİRİM

30 Mart 2022 gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruş indirim yapılacak.

Motorindeki sevindirici haberin ardından bir indirim daha geliyor.

VARİL FİYATI ARTMAZSA BİR İNDİRİM DAHA

Brent petrolün varil fiyatı artmazsa mazota bir indirim daha yapılacak.

Üstelik buna ek olarak benzinin litre fiyatı da düşecek.

Buna göre perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2.28 TL, mazota ise 1.93 TL indirim gelecek.