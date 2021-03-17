Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat kararı..

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat kararı..

Akaryakıt fiyatları ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tavan fiyat kararı aldıklarını belirtti. Bunun üzerine akaryakıt fiyatlarının son durumu merak edildi.

Akaryakıt satışlarında uygulanacak tavan fiyatlar, tüm illerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde akaryakıt istasyonlarında uygulanan haksız fiyat artırımı konusunda harekete geçmişti. Birçok firma ve işletmede yapılan incelemelerin ardından 'gizli zam' nedeniyle ceza kesilmişti.

Bugün yapılan olağanüstü kurul toplantısının ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatları ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Başkan Yılmaz açıklamasında, "Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık" dedi. Bu açıklamanın ardından akaryakıt fiyatlarının son durumu vatandaşlar tarafından merak edildi.

Peki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte, benzin ve motorinde yeni fiyatlar..

TAVAN FİYAT KARARI

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, akaryakıt fiyatlarında gizli zam yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri hakkında başlatılan incelemenin ardından bugün olağanüstü kurul toplantısı yapıldı.

Toplantıda tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kâr oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla “tavan fiyat” uygulanması yönünde karar alındı. Bu karar ile Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar, EPDK tarafından belirlenecek.

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak.

2 ay geçerli olacak tavan fiyat uygulamasında, şiirketler belirtilen fiyatlardan daha yüksek meblağlarda satış yapamayacak. Daha yüksek satış yapan şirketlerin tespit edilmesi halinde, hakkında soruşturma başlatılarak gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

EPDK Başkanı Yılmaz, "Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak." ifadelerini kullandı.

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litresi 6,43 lira olacak.

Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 7,08 lira, motorinin litresi 6,44 lira olacak.

Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir'de benzinin litresi 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olacak.