Benzin ve motorin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı Akaryakıt fiyatlarındaki değişim pompaya yansıdı. Benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son olarak araç sürücülerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi.

İndirim pompaya yansıdı

İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42.61 TL’ye, Ankara’da 43.50 TL’ye, İzmir’de 43.74 TL’ye geriledi.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı ise, yaklaşık olarak İstanbul’da 40.11 TL’ye, Ankara’da 41.04 TL’ye, İzmir’de 41.29 TL’ye düştü.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.