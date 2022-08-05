Benzin ve motorinde indirim var mı? 5 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorinde indirim var mı? 5 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları...

Araç sahipleri "5 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Araç sahipleri "5 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?

5 Ağustos 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Benzin ve motorinde indirim var mı?

Son 6 ayın en düşük seviyelerinde ilerleyen brent petrol fiyatı sonrası motorin ve benzin fiyatı eş zamanlı olarak indirim aldı.

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.