Benzin ve motorine bugün gelen zamlar iptal edildi

Benzin ve motorine bugün yapılan zamlar, brent petrol fiyatlarındaki gerilemelerin ardından iptal edildi.

Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle küresel çapta enerji piyasalarında büyük artış yaşanıyor.

Sert şekilde etkilenen Türkiye'de de son bir haftada zamlar art arda geldi.

Brent petrol fiyatlarının 130 dolara dayanmasıyla gelen zamlar kapsamında Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugün, gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde benzine 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapılacağını açıklamıştı.

BRENT PETROL FİYATINDA DÜŞÜŞ

Gün içinde küresel piyasalarsa brent petrolde fiyatlar 115 dolara kadar geriledi. Bu gerileme Türkiye'ye de yansıdı.

ZAMLAR İPTAL EDİLDİ

Sendika'dan yapılan açıklamaya göre son zamlar iptal edildi.

Açıklamada ise indirimin kaynağından yapıldığı belirtildi.

EPGİS, açıklamasında, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA BENZİN 21 LİRA OLACAKTI

Ankara'da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 21,23 lira, İstanbul'da 20,35 liradan 21,14 liraya, İzmir'de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacaktı.

MOTORİN FİYATI DA 25 LİRAYI GÖRECEKTİ

Ayrıca, Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,17 lira, İstanbul'da 22,83 liradan 25,08 liraya, İzmir'de 22,92 liradan 25,17 liraya çıkacaktı.